РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В микрорайоне Львовский Подольска начались подготовительные работы по сносу трех заброшенных домов на улицах Красная и Орджоникидзе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале на три заброшенных дома в микрорайоне Львовский, которые образуют один двор с жилым. По ее словам, в них проживают бомжи, устраивают сходки асоциальные личности и наркоманы. Везде валяются использованные шприцы, разбитые бутылки. Вечером и по ночам там шумно. Жители боятся выходить во двор сами и выпускать гулять детей. В эти дома выкидывают бытовые отходы, из-за чего появились крысы и тараканы, идет неприятный запах в квартиры дома. Она попросила снести здания и облагородить территорию. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области рассмотрел обращение по вопросу включения домов №№63/6, 65 на улице Красная и дома №8 на улице Орджоникидзе в перечень объектов незавершенного строительства.

«Администрация Подольска начала подготовительные работы по разработке дорожной карты по сносу указанного в обращении объекта. О принятых решениях проинформируют до 30 августа 2020 года. О ходе принимаемых мер можно получить информацию также в администрации Подольска на улице Кирова, 4, или по телефону: 8(496)763-27-56», – отметил представитель комитета на интернет-портале.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты, три заброшенных дома расположены на земельном участке с категорией земель «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «для строительства многоэтажного жилого дома», находящемся в собственности публично-правовых образований.

На территории Подольска выявлено 67 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано 20 объектов (снесено – 2, достроено – 3, приведено в соответствие – 15), это 30% от первоначального количества. Указанная работа продолжается в 2020 году.