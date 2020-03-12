РИАМО - 12 мар. Звездные диетологи Римма Мойсенко и Маргарита Королева рассказали о профилактике целлюлита, а также о том, как его победить, по их словам, целлюлит можно одолеть с помощью правильного питания, сообщает Nation News.

«Целлюлит — расплата за то, что мы женщины! Это нарушение оттока жидкостей межклеточных пространств подкожно-жировой клетчатки. А связано оно с разными причинами», — сказала Мойсенко.

Она отметила, что чаще всего целлюлит возникает из-за нарушения обменных процессов, что становится причиной большого скопления жидкости в межклеточном пространстве. Это приводит к видимому и невидимому целлюлиту, который зависит от эластичности кожи.

Причины образования «апельсиновой корки» могут быть разными. Так, нужно обратить внимание на состояние щитовидки, фазу менструального цикла, состояние венозного и лимфатического оттока, здоровье спины, водно-солевой баланс, нарушение которого происходит, если организм не усваивает витамины и полезные вещества из пищи.

Пища может не усваиваться, потому что является неразнообразной, неправильной, калорийной. Важно обратить на это внимание и начать выравнивать свой рацион.

Мойсенко уточнила, что пища должна быть создана природой, а не на производстве. Это могут быть овощи, крупы, оливки, мясо, рыба, птица.

Если сложно исключить из рациона алкоголь, то его нужно правильно встроить в питание, как делают европейцы, а главное – не употреблять вместо еды.

Диетологи советуют есть часто и понемногу, употреблять побольше клетчатки и пить не менее 2,5 литра в день.