РИАМО - 12 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможности запретов на въезд из Европы, такой же запрет ввели в Соединенных Штатах Америки, сообщает Газета.ru.

«Определенные ограничения уже реализуются, ограничения вынужденные и временные. Решение о введении ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решениями», - сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп уже объявил о 30-дневном ограничении на въезд из Европы.

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