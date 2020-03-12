РИАМО - 12 мар. На четвертом километре МКАД загорелся автобус, движение на участке трассы было затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«В 13:51 на МКАД произошло возгорание автобуса ПАЗ», - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
В 13:51 на 4 км. МКАД произошло возгорание автобуса ПАЗ. В результате возгорания никто не пострадал. в настоящее время на данном участке дороги движение затруднено.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 12, 2020
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии