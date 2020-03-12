РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец 13 марта состоится турнир по настольному теннису, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу, 13 марта, на стадионе «Балятино» состоится турнир по настольному теннису среди детей и юношей 12-15 лет. За медали будут бороться более 20 юных люберчан», - говорится в сообщении.

Начало соревнований в 17:00. Стадион «Балятино» находится по адресу: городской округ Люберцы, поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, рядом с домом №2.

«Приходите поддержать спортсменов!» - заключается в сообщении.