РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Дольщикам жилого комплекса «Белая Дача» в подмосковных Котельниках начали выдавать ключи от квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации проверили, как проходят показ и передача квартир владельцам в корпусах №№6А и 7А ЖК «Белая Дача», которые ранее считались проблемными объектами. Такое поручение дал глава округа Андрей Булгаков.

«В настоящее время в секции 7 корпуса 6А по адресу: Котельники, улица Строителей, дом №5 представители компании-застройщика ООО «СТРОЙФИТ» осуществляют прием граждан, показ квартир и подписание актов приема-передачи. После подписания актов, собственникам для получения ключей необходимо обратиться в офис управляющей компании УК «ПИК-Комфорт (улица Сосновая, дом №1, корпус 1)», - говорится в сообщении.

В настоящее время подписано более 20 актов приема-передачи квартир.