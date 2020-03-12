РИАМО - 12 мар. Мособлдума предложила обязать всех потенциальных опекунов проходить предварительное обучение, соответствующая законодательная инициатива по изменению Семейного кодекса была выдвинута в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

«Мы выявили момент, который нужно исправлять. Близким родственникам пока необязательно проходить обучение, чтобы взять под опеку и попечительство ребенка. В связи с этим возникает проблема возврата, когда люди не всегда понимают, какая ответственность. Мы предлагаем сделать подготовку обязательной», - сказал председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов журналистам после выдвижения законодательной инициативы.

Он отметил, что это поможет снизить число возврата детей из приемных семей, семей опекунов и попечителей.

Рожнов добавил, что также предлагается ужесточить требования к членам семей опекунов.

«В Семейном кодексе указывается, что лица, которые были судимы и имеют определенные заболевания, не имеют права взять под опеку ребенка. Но не указывается, что члены их семей не должны быть судимы и иметь заболевания. <...> Мы предлагаем такую внести поправку, что ни сам гражданин, ни члены его семьи не должны иметь такие противопоказания», - заключил Рожнов.