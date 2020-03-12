РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Юные артисты шоу-театра «Максимум» 26 марта представят во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска литературно-музыкальную композицию «У войны не детское лицо», основанную на реальных историях детей ВОВ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Двадцать шестого марта в малом зале МАУК ККДК «Подмосковье» состоится литературно-музыкальная гостиная «Он выстоял и победил», посвященная 75-летию Великой Победы.

«В программе примет участие детский шоу-театр «Максимум» под руководством Михаила Иванова. Театр представит литературно-музыкальную композицию по реальным историям детей войны «У войны не детское лицо», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 15:00. Посетить его можно бесплатно. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.