РИАМО -12 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин одобрил поправку депутата Валентины Терешковой о президентских сроках из-за нестабильности в мире, сообщает Газета.ru.

Песков подчеркнул, что сейчас Россия находится «в весьма нестабильной ситуации» из-за событий, которые происходят в мире. Он напомнил, что разные страны в трудные исторические периоды уже принимали решения о возможности президента «оставаться и дальше на своем пути».

«В эти годы имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. Вот в этом заключалась ее (Терешковой – ред.) аргументация, с которой согласился президент Путин», - сказал Песков.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой в Конституцию РФ, в соответствии с которой президент России может баллотироваться на эту должность без учета срока своих полномочий. Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков, но назвал необходимым согласование данной поправки с Конституционным судом.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправках к Конституции РФ.