РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. В подмосковных Котельниках за два месяца зарегистрировали более 90 новых субъектов бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Котельниках реализовывается ряд инвестиционных проектов, которые приносят дополнительные налоги и рабочие места. Всего за два месяца в городе стало на 91 субъект бизнеса больше», - говорится в сообщении.⠀

Предприниматели могут обратиться со своими вопросами на горячую линию для бизнеса Подмосковья: 0150. Также по проблемным вопросам можно обратиться в управление экономического развития администрации округа по телефону: 8(495)559-73-52 или по почте: msb-kotelniki@mail.ru.