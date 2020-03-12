РИАМО - 12 мар. Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России новый кроссовер Highlander, сообщает Nation News.

Внедорожник скоро появится на российском рынке, его будут поставлять из США с бензиновым атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил.

«Внедорожник будет оснащен полным приводом, муфтой для подключения задней оси и восьмиступенчатой «коробой автомат», - отмечается в сообщении.

Другой комплектации у кроссовера производитель не предусмотрел. Длина нового внедорожника составляет почти 4,97 тысячи миллиметров, ширина – 1,93 тысячи миллиметров, а высота – около 1,76 тысячи миллиметров.

Впервые он был представлен весной прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин отметил, что дефицита машин на отечественном рынке не ожидается, несмотря на проблему с коронавирусом COVID-19. Поэтому не стоит волноваться, что машин Toyota на российском рынке станет меньше.

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