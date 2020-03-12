РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Декоративные торшеры и прожекторы установят у памятника-монумента «Неизвестному солдату» на Ихтиманской площади в микрорайоне Климовск Подольска до конца апреля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории микрорайона Климовск будут отремонтированы 4 памятника воинской славы.

«Так, на Ихтиманской площади у памятника-монумента «Неизвестному солдату» уложат брусчатку, установят новое ограждение, 7 декоративных торшеров и 2 прожектора, отремонтируют и покрасят бетонную стелу и установят два цветника», – говорится в сообщении.

У памятника-монумента на братской могиле появятся 14 торшеров, два цветника, там проведут ремонт и покраску фигуры и постамента. У памятного камня на Заводской улице уложат брусчатку, установят два торшера, покрасят камень и установят ограждения. У памятника-монумента «Скорбящая мать» также уложат брусчатку, отремонтируют гранитную кладку, построят тротуар между площадью и проезжей частью улицы Театральная. Появится дополнительное освещение, поручни на лестницах и многое другое.

«В настоящее время все контракты отыграны, проводятся процедуры по заключению контрактов. До 20 марта подрядные организации планируют выйти на объекты и до конца апреля, при благоприятных погодных условиях, завершить работы», – заключается в материале.