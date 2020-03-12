РИАМО - 12 мар. До 1 июня на сайте министерства социального развития Московской области появится реестр организаторов детских лагерей, которым разрешено вести работу в 2020 году, сообщила в четверг заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

Она напомнила, что в 2019 году был принят федеральный закон №336 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

«Организаторы детских лагерей до 1 мая 2020 года должны подать сведения для внесения в реестр. Далее, до 1 июня 2020 года, реестр будет опубликован на сайте министерства социального развития. В реестр войдут те организации, которые в оздоровительной кампании имеют право принимать участие», - сказала Боос на Межрегиональном форуме «Московская область - территория развития детского отдыха».

Если организатор детского отдыха не предоставит весь перечень сведений или предложит недостоверную информацию, права на организацию детского отдыха у него не будет. Кроме того, исключить из реестра могут по итогам проверок, подтвердивших невыполнение необходимых для организации отдыха детей требований.

Боос также добавила, что в 2019 году в летних лагерях Подмосковья побывали более 73 тысяч детей.

«В летний период 2019 года на территории Московской области работало 96 загородных лагерей. <...> Также организовывать детский отдых нам помогали образовательные организации, которые в период летней оздоровительной кампании открыли на своих базах 1132 лагеря с дневным пребыванием детей. Общий охват <...> составил 73242 ребенка», - уточнила замминистра.