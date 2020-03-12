РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты «Социальной ипотеки» 15 врачам, работающим в медицинских учреждениях региона, передает корреспондент РИАМО.

«Профессия врачей очень ценная. Сейчас особенно актуальная. Мы все понимаем, что на систему здравоохранения и в мире, и у нас в стране особая нагрузка. Поэтому уже четыре года назад мы приняли очень важную программу. Программу, которая позволила обеспечить заботу и внимание тем, кто спасает людей», - сказал Воробьев.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова добавила, что принять участие в «Социальной ипотеке» могут не только врачи, но и представители других профессий. При этом кандидат должен соответствовать определенным требованиям.

«Это несколько категорий профессионалов. Это и врачи, и учителя, и молодые специалисты. Но основные условия должны быть следующими — должен быть заключен трудовой договор на срок не менее 10 лет, сотрудник должен являться жителем Московской области и обязательно должно быть улучшение жилищных условий», - сказала Федотова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. В период с 2016 по 2019 год выдано более 950 сертификатов медицинским работникам.

До конца 2020 года свидетельства о праве на получение субсидии вручат еще 115 медработникам.

В программе могут принять участие врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты. По ее условиям специалисты получают 50% от стоимости жилья, как первоначальный взнос. Ежемесячно в течение 10 лет им выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам работник платит только проценты по кредиту.