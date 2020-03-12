РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Учащиеся лицея №4 подмосковного Красногорска проверили свои знания Конституции РФ в ходе «Брейн-ринга», который для них провели студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного филиала РАНХиГС.

11 марта представители Московского областного филиала РАНХиГС - директор подготовительных курсов Екатерина Пронина и студенты факультета государственного управления и права Андрей Васюшкин и Егор Казаров - встретились с учащимися 10-11 классов лицея №4 Красногорска.

«Студенты филиала провели игру «Брейн-ринг» на знание Конституции Российской Федерации для учащихся 10 класса социологического профиля. «Брейн-ринг» проходил между тремя командами школьников. Игра состояла из 4 раундов с вопросами разной степени сложности», - говорится в сообщении.

Школьники успешно справились со всеми заданиями и были награждены грамотами.

На мероприятии Пронина рассказала ребятам о подготовительных курсах, направлениях подготовки по программам высшего образования в РАНХиГС, а также о ближайших мероприятиях филиала для школьников.