РИАМО - 12 мар. Эксперты Роскачества провели исследование и выявили опасные и некачественные презервативы, которые реализуются на российском рынке, результаты опубликовали на официальном сайте организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе исследования были проверены презервативы 17 брендов. Это были марки из Великобритании, Китая, Германии, Таиланда, России, США, Индии и Малайзии. Презервативы исследовали по 60 показателям, из них 49 критериев касались безопасности.

«Закупочная стоимость образцов составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку, в которой содержатся от 3 до 18 презервативов», - говорится в материале

Эксперты рассказали, что среди образцов были выявлены пять торговых марок, которые могут быть опасными для здоровья человека.

Специалисты подчеркнули, что такие презервативы могут обладать раздражающим воздействием на организм человека.

По показателю, который касается целостности и герметичности упаковки, все бренды прошли испытание, однако у одной марки выявили дефект «слипшаяся складка», что можно отнести к браку.

Также оказалось, что между ценой и качеством презервативов есть прямая зависимость, так как продукция с низкой ценой заслужила самые низкие баллы.