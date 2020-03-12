РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Три субподрядные организации привлекли для участия в строительстве школы №25 в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ситуацию по завершению строительства здания школы в микрорайоне №25 продолжают контролировать в ежедневном режиме руководители администрации Мытищ.

«11 марта на рабочем совещании с генподрядчиком обсудили привлечение трех субподрядных организаций для проведения монтажных и отделочных работ, чтобы сократить отставание в графике. Договоры с новыми компаниями уже заключены, идет закупка материалов, до конца текущей недели дополнительные бригады рабочих уже выйдут на стройплощадку», - говорится в сообщении.

Генподрядчик ООО «ИСК Родина» в ближайшее время привлечет субподрядную организацию для монтажа вентилируемого фасада. По проекту на фасаде будут использованы керамогранитная плитка и 3D металлокассеты с ломаными выступающими гранями.

«Такое решение придаст зданию школы выразительность и современный архитектурно-градостроительный облик. Изготовление объемных элементов на заводе займет примерно месяц. До конца марта с помощью новых субподрядчиков будут усилены бригады, и строительство войдет в утвержденный график. Сейчас на стройке занято порядка 125 человек. Благодаря заключению договоров с компаниями число рабочих увеличится в два раза», - отмечается в материале.

Новый субподрядчик, ООО «ФениксСтрой», займется в дальнейшем благоустройством территории вокруг здания. Со следующей недели начнется завоз грунта и выравнивание территории.