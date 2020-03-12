РИАМО - 12 мар. В Московской области и столице на выходных столбики термометров опустятся ниже 0, на дорогах образуется гололедица, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 13 марта ожидаются скоротечные ливневые дожди, особенно ночью. Температура ночью — от плюс 3 до плюс 8 градусов, а днем — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ожидается очень сильный ветер, 8-13 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 23 метров в секунду.

«В субботу холод будет только усиливаться. Ночью — от минус 1 до плюс 4, без осадков. А вот днем будет дождь с мокрым снегом. Днем — от плюс 1 до плюс 6, вечером начнется понижение до 0. На дорогах — гололедица», - сказал Тишковец.

Он добавил, что 15 марта минусовая температура будет наблюдаться и днем — похолодает до минус 5 градусов. Ночью — от минус 3 до минус 8 градусов. Временами будет идти снег.