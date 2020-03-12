РИАМО - 12 мар. Индекс РТС на Московской бирже упал ниже 1 тысячи пунктов, это рекордное падение за последние годы, сообщает Газету.Ru.

«Столь низкого показателя не было с 31 июля 2017 года», - отмечается в сообщении.

Индекс РТС является основным индикатором фондового рынка РФ. Эксперты отмечают, что на падение повлияло распространение коронавируса и падение цен на нефть.

В четверг курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей. Курс евро также вырос на 1,27 рубля — до 83,41 рубля.

Курс рубля обвалился 9 марта из-за падения мировых цен на нефть, когда развалилась сделка ОПЕК+.

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