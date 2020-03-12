РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Подольской городской клинической больнице (ПГКБ) начал работать новый цифровой маммограф, для него отремонтировали помещение, сообщил «РИАМО в Подольске» главный врач медучреждения Вардан Геворкян.

«В Подольской городской клинической больнице появился новый отвечающий всем современным требованиям цифровой маммограф стоимостью около 30 миллионов рублей и пропускной способностью более 5 тысяч женщин в год. В течение 2019 года для него отремонтировали помещение. Благодаря новому маммографу во время исследования можно делать биопсию, что очень важно для онкологических больных. Теперь можно диагностировать мельчайшие опухоли, которые не видны глазом, нельзя определить руками и другими аппаратами», - сказал Геворкян.

По его словам, с этим и появившимся ранее еще одним маммографом больница полностью покроет нужды не только Подольска, но и всего юга Подмосковья.

В течение 2019 года ПГКБ получила много нового оборудования, общая стоимость которого составляет около 150 миллионов рублей. В том числе для проведения малоинвазивных эндоскопических операций, травматологического и сосудистого центров, которые обслуживают практически весь юг Подмосковья. В неврологическом отделении в 2020 году пациенты смогут проходить реабилитацию после лечения сосудистых патологий мозга.

На 2020 год министерство здравоохранения Московской области одобрило список оборудования для ПГГБ на сумму 223 миллиона рублей. В том числе дополнительное эндоскопическое оборудование, второй компьютерный томограф. Для получения лицензии по высокотехнологичному лечению ПГГБ получит оборудование для отделения онкологии, новые операционные столы для операционного блока, лампы, аппараты для введения наркоза и вентиляции легких.