РИАМО - 12 мар. На северо-востоке Москвы планируют построить новую дорогу, которая соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, проект планировки нового участка улично-дорожной сети уже одобрили в Градостроительно-земельной комиссии столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На этой территории существует неорганизованная пешеходная связь между районами Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное с пересечением стрелочного разъезда железнодорожных путей к промзоне «Медведково». Пересечение не оборудовано техническими средствами организации движения», - отмечается в материале.

Реализация проекта по обновлению улично-дорожной сети улучшит транспортную доступность близлежащих районов, а также позволит организовать дополнительные маршруты наземного транспорта, снизить нагрузку на прилегающие улицы.

В рамках проекта намерены построить дорогу протяженностью 1,2 километра, а также переустроить три светофора и установить еще один.

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