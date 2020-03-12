РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Юные воспитанники студии современного танца из подмосковного Красногорска заняли третье место на международном конкурсе по степу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Самые юные участники студии современного танца TAP&JAZZ впервые выступили на Международном степ-конкурсе Tap Marathon - 2020. Ребята получили достойную награду – стали лауреатами III степени в номинации «Хореографическая миниатюра» за номер «Мэри Поппинс», – говорится в сообщении.

Лауреатом III степени также стала Ангелина Аккуратова за авторский номер «Снимите маски», а Яна Сморщок получила диплом участника за авторский номер «Веселая прачка».