РИАМО - 12 мар. Два контракта на разработку проектов по реконструкции Носовихинского шоссе заключены в Московской области, работы планируют завершить в конце 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сейчас специалисты разрабатывают проекты по реконструкции пяти участков шоссе, по трем из них проекты заключены в конце января.

«Проектировщики разработают проекты реконструкции автодорог Балашиха-Салтыковка и Кучино-М-7, а также проект строительства транспортной развязки на пересечении Носовихинского и Леоновского шоссе», - говорится в сообщении.

На Разинском шоссе участок реконструкции определен от примыкания Разинского шоссе к дороге М-7 «Волга» до нового путепровода возле станции Салтыковская. Здесь дороги расширят до четырех полос и построят два дублера. Также на участке установят восемь светофоров.

На дороге Кучино – М-7 участок реконструкции проходит по направлению Леоновского шоссе, от Носовихинского шоссе до примыкания к М-7. Здесь также расширят дорогу до четырех полос и построят развязку на пересечении Носовихинского и Леоновского шоссе протяженностью 1,2 километра. Также возведут три моста протяженностью 46 метров каждый. По предварительным расчетам, общая протяженность двух участков реконструкции составит свыше 11 километров.

Благодаря реконструкции дорожная ситуация улучшится на Носовихинском, Разинском и Леоновском шоссе. Кроме того, изменится в лучшую сторону транспортная доступность микрорайонов Салтыковка, Никольско-Архангельский и Кучино, где проживает порядка 250 тысяч человек.

Из Дорожного фонда Московской области на разработку проектов реконструкции выделено порядка 340 миллионов рублей.