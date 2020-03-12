РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Фигуристы из подмосковного Красногорска заняли призовые места на всероссийских соревнованиях «Русская зима», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Фигуристы КСШОР «Зоркий» на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Русская Зима - 2020», которые прошли в городе Александрове, заняли ряд призовых мест в командных соревнованиях», - говорится в сообщении.

Танцевальный коллектив «Болеро» занял 1 и 2 места, танцевальный коллектив «Пируэт» - 1 и 3 места, танцевальный коллектив «Конфетти» - 1 место.

«Поздравляем тренеров и спортсменов, желаем новых побед и достижений!» - заключается в материале.