РИАМО - 12 мар. Вопрос об исполнении обязательств по инвестиционному договору, заключенному с ООО «Лидер-М» в рамках строительства жилого комплекса «Лидер Парк», обсудили на совещании с главой городского округа Мытищи Виктором Азаровым, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Еженедельно сотрудники администрации контролируют исполнение договора. Строительная готовность корпуса №5 в жилом комплексе «Лидер Парк» составляет 60%, однако есть сомнения по вводу в эксплуатацию многоэтажки к концу года: возможна задержка по строительству паркинга.

«Если мы не будем успевать, то разделим на этапы разрешение на строительство – жилая часть будет сдана отдельно, паркинг отдельно. Это необходимо, чтобы дом сдать без просрочек и обезопасить дольщиков. Темпы нормальные, делаем инженерные коммуникации. Считаем, что по строительству дома никаких отставаний нет», – сказал генеральный директор компании «Лидер-М» Григорий Зиневич.

В рамках инвестиционного договора запланировано также строительство социальных объектов – детский сад на 180 мест и школа на 625 мест.

Азаров подчеркнул, что детсад важно сдать к сентябрю. По контракту срок окончания строительства школы запланирован на декабрь 2020 года. Проект находится на согласовании в Главархитектуре Московской области.