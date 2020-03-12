РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. Пожилые жители Домодедова в рамках программы «Активное долголетие в Подсмосковье» 14 и 15 марта смогут посетить занятия по танцам, плаванию, пению и рисованию, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Пора готовиться к выходным. По программе «Активное долголетие в Подмосковье» в Домодедове пройдут бесплатные занятия: танцы - в парке «Елочки» (Каширское шоссе, строение №107) 14 марта с 18:00 до 20:00, 15 марта с 15:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Также 14 марта с 13:00 до 14:00 пожилые жители смогут посетить занятия в бассейне по адресу: село Растуново, улица Мирная, дом №3; а с 13:00 до 15:00 в парке «Елочки» пройдут занятия по пению.

Заняться рисованием также можно будет 14 марта с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00 в библиотеке имени Анны Ахматовой (улица Коломийца, дом №9). Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-03-43.

Записаться на занятия можно через приложение «Соцуслуги», в нем же можно посмотреть более подробное расписание. В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».