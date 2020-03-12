РИАМО - 12 мар. База данных экспортно-импортных операций различных российских фирм за последние восемь лет оказалась в Интернете, утечку обнаружила Северная транспортная прокуратура, передает Федеральное агентство новостей.

«Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 - 2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ»), - говорится в сообщении.

На сайте, который обнаружила прокуратура, содержатся полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России. Кроме того, там можно увидеть полные данные об оформленных товарах, а также сведения о рисках.

В итоге эта информация оказалась признана незаконной. После того, как решение суда вступит в силу, постановление отправят в Роскомнадзор для включения ресурса в реестр информации, распространение которой запрещено в России.