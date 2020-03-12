РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Глава Подольска Николай Пестов 13 марта отчитается перед жителями округа об итогах социально-экономического развития в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 13 марта, в Подольске пройдет традиционный отчет главы городского округа Николая Пестова перед жителями по итогам социально-экономического развития округа в 2019 году и планам развития на 2020 год. Он начнется в 12:00», – говорится в сообщении.

Отчет будет транслироваться в прямом эфире в официальном аккаунте администрации городского округа Подольск «Администрация г.о. Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».