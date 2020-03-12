РИАМО - 12 мар. Правоохранители задержали жителя Москвы, которого подозревают в убийстве 79-летней матери, мужчину поместили в больницу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 10 марта в квартире жилого дома по улице Маршала Бирюзова на северо-западе столицы.

«В ходе конфликта мужчина нанес своей матери множественные удары в область головы и туловища. От полученных травм пожилая женщина скончалась. В тот же день мужчина был задержан, его поместили в больницу в связи с ухудшением психического здоровья», – отметила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Расследование уголовного дела продолжается.