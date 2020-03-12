РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Эстрадные вокалисты и хоровые ансамбли сразятся на фестивале «Отрада» в подмосковном Красногорске 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы торгового парка «Отрада».

«Пятнадцатого марта пройдет пятый отборочный день многожанрового творческого фестиваля-конкурса «Отрада». Эстрадные вокалисты и хоровые ансамбли будут бороться за выход в финал, который состоится уже 29 марта», - говорится в сообщении.

Конкурсантов поддержит специальный гость фестиваля - рок-звезда проекта «Голос. Дети 5» Вадим Якущев. Начало в 14:00. Вход бесплатный.

Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» проходит по воскресеньям с 14:00 по 16:00 при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада» на 7 километре Пятницкого шоссе. Фестиваль завершится 29 марта гала-концертом.

«За прошедшие четыре недели выступили очень много талантливых ребят. Даже наше строгое жюри не в силах удержать свое восхищение, в связи с чем количество вышедших в финал участников превышает обозначенную нами норму. Значит 29 марта финалисты конкурса будут зажигать по-настоящему и наш гала-концерт будет длиться не два часа, а четыре, если не больше», - сказала директор по маркетингу и рекламе ТП «Отрада» Евгения Хенкина.