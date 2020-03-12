РИАМО - 12 мар. Улично-дорожную сеть, обслуживающую производственную зону № 33 «Верхние Котлы» в Нагорном районе Москвы, могут обновить, проектом планировки предусмотрена реконструкция и строительство проектируемого проезда № 3735, а также реконструкция проектируемого проезда № 1819, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) уже одобрили проект планировки территории (ППТ) линейного объекта участков улично-дорожной сети – проектируемый проезд № 3735 от Электролитного проезда до проектируемого проезда № 1819 и частично проектируемый проезд № 1819 на юге столицы. Протяженность строительства и реконструкции проектируемых проездов № 3735 и № 1819 составит порядка 1,25 тысячи метров.

«Запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой (ОРП) для наземного городского пассажирского транспорта, устройство пешеходных тротуаров, благоустройство прилегающей территории», - заметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Реализация проекта по обновлению улично-дорожной сети позволит улучшить транспортное обслуживание предприятий в промышленной зоне «Верхние Котлы», а также обеспечит дополнительные подъезды к станциям метро «Нагорная» и «Нагатинская».

Проект планировки территории вынесут на публичные слушания.