РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Ветераны предприятия транспортного машиностроения «Метровагонмаш» посетили с экскурсией объекты Екатерининского Мытищинского водопровода, сообщается на сайте администрации горокруга.

«11 марта в рамках общественной приемной первичной организации ветеранов ОАО «Метровагонмаш» состоялась экскурсия на исторические объекты Екатерининского Мытищинского водопровода. Ветераны «Метровагонмаш» встретились с руководством АО «Водоканал», посетили музей, где узнали об истории и архитектуре первого водопровода, ознакомились со старинными фото и документами, а также посмотрели фильм о мытищинском водоканале», – говорится в сообщении.

Экскурсия закончилась чаепитием из самовара, растопленного на дровах, со сладостями. Одним из организаторов выездного мероприятия выступила комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры общественной платы городского округа Мытищи.