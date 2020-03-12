РИАМО - 12 мар. Жителей подмосковного Орехово-Зуева 14 марта пригласили принять участие в акции по сбору вторсырья, будут принимать бумагу, металл, стекло и пластик, сообщается на странице группы «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих принять участие в акции по сбору вторсырья, которая пройдет 14 марта с 11:00 до 13:00. На мероприятие можно принести вторсырье по шести фракциям: пластик, пластиковые пакеты, металл, стекло, бумага и картон, крышки с маркировкой 2 для акции «Добрые крышечки», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, акция пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, во дворе дома №7. С подробными правилами акции можно ознакомиться на странице группы организаторов мероприятия «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.