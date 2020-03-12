РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Жителей городского округа Мытищи попросили сообщать в полицию о лицах, которые занимаются изготовлением, хранением и сбытом наркотиков или причастны к организации наркопритонов, говорится в сообщении управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации горокруга.

«С 16 по 27 марта 2020 года на территории городского округа Мытищи проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на повышение уровня гражданской активности населения в противодействии незаконному обороту наркотиков, расширение форм участия общественности в профилактике различных форм девиантного поведения и распространения наркомании, а также оказание консультативной и квалифицированной помощи по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых», – говорится в сообщении.

Если жители обладают информацией о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, либо подозревают, что в доме организован наркопритон, а также если им или их близким необходима консультативная и квалифицированная помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, можно сообщить об этом по телефонам: дежурная часть – 8(495)581-74-01 (круглосуточно); отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)586-21-43, 8(495)581-23-83 (с 09:00 до 17:00 по рабочим дням), антинаркотическая комиссия Мытищ – 8(495)581-23-83 (с 09:00 до 17:00 по рабочим дням).

Также можно обратиться по следующим телефонам: дежурная часть ГУ МВД России по Московской области: 8(495)609-49-52; телефон доверия ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер»: 8(915)101-22-69 (круглосуточно).