РИАМО - 12 мар. Средний возраст работников АО «Почта России» в Подмосковье составляет 44 года, при этом более трети сотрудников в регионе — это молодые специалисты с высшим или средним специальным образованием, говорится в сообщении пресс-службы УФПС Московской области АО «Почта России».

Всего на сегодняшний день в Московской области работает порядка 5 тысяч сотрудников возрастом до 35 лет.

«Привлечь молодых людей к работе на почте стало возможно не только конкурентной заработной платой, но и постановкой амбициозных задач. Молодые специалисты работают преимущественно в сфере IT-технологий, логистики, обслуживании клиентов», - говорится в сообщении.

Только с начала нынешнего года в Подмосковье на работу в АО «Почта России» устроились порядка 1 тысячи новых сотрудников, при этом половина из них – это специалисты до 35 лет.

Для молодых работников организуют необходимое профессиональное обучение, им выплачивается официальная заработная плата. Сами молодые специалисты заявляют, что в работе в почтовой системе их привлекает возможность усовершенствовать навыки общения, выстроить деловые, но дружеские отношения в коллективе. Также важным аспектом является наличие корпоративных объединений, в том числе Молодежного совета.

«Почта России - социально ориентированное предприятие, с огромными возможностями как для карьерного, так и профессионального роста. Официальная заработная плата, строгое соблюдение трудового законодательства и возможность работать рядом с домом – наши несомненные плюсы», - рассказала директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Молодые специалисты «Почты России» участвуют в разработке и внедрении новых сервисов, в том числе сервиса по выдаче отправлений с использованием простой электронной подписи.