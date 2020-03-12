РИАМО - 12 мар. На территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на 13 марта объявили штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного и западного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В связи с перемещением глубокого циклона на север европейской территории России 13 марта в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 15-20 метров в секунду, в северной половине ЦФО местами — до 25 метров в секунду», - говорится в материале.

Днем 14 марта в Центральном округе столбики термометров опустятся с плюс 1-7 градусов в первой половине дня до минус 1-6 градусов во второй половине дня. Ожидаются дожди и мокрый снег, а вечером - гололедица.

Ночью 15 марта на территории ЦФО температура воздуха продолжит опускаться, будет от минус 4 до минус 10 градусов, а днем – от 0 до 5 градусов тепла. Ветер усилится от 12 до 18 метров в секунду, возможна метель. В северной части округа толщина снежного покрова достигнет 3-10 сантиметров.