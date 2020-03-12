РИАМО - 12 мар. Юбилейная выставка Metro Expo 2020 пройдет с 18 по 20 марта на территории международно-выставочного центра «Крокус Экспо», в ней примут участие 30 подмосковных компаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как и прежде, в выставке примут участие представители малого и среднего бизнеса, гостинично-ресторанного бизнеса, государственных органов, профессиональных ассоциаций.

«Очень важно, что ежегодно растет количество производителей Московской области, которые представлены на Metro Expo. В этом году 30 компаний выставят свои стенды или разместятся на общей экспозиции фрукты и овощи. Участие в выставке позволит им найти новых партнеров, покупателей и увеличить оборот своих компаний», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На выставке представят товары лидеров индустрии FMCG (товаров повседневного спроса). Кроме того, здесь расскажут об уникальных бизнес-знаниях и технологиях для участников.

В этом году в «Крокус Экспо» представят свой ассортимент производители пищевой, косметической и текстильной продукции из Балашихи, Дмитрова, Домодедова, Егорьевска, Истры, Каширы, Клина, Красногорска, Ленинского округа, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Серпухова, Подольска, Одинцовского и Пушкинского округов.

Ежегодно в Metro Expo участвует более 30 тысяч человек, 600 экспонентов, а площадь экспозиции в прошлом году превысила 38,5 тысяч квадратных метров.