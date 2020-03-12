РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность предписания Госжилинспекции региона о необходимости проведения ремонтных работ в аварийном доме в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Областной арбитражный суд признал предписание Госжилинспекции Московской области о проведении ремонта аварийного дома в Подольске соответствующим требованиям законодательства. Он отказался удовлетворять требования управляющей организации «Главное управление жилищным фондом» к надзорному органу», – говорится в сообщении.

Госжилинспекция проверила состояние дома №50 корпус 3 на Школьной улице в микрорайоне Климовск. Инспекторы установили, что в подъездах остекление выполнено в один контур, в оконных рамах частично отсутствует фурнитура. Отмостка по периметру дома частично разрушилась и не имеет плотного примыкания к цоколю, в кровельном покрытии по всему периметру имеются многочисленные просветы.

Ведомство предписало устранить нарушения. Данное решение управляющая организация оспорила в Арбитражном суде Московской области. «ГУЖФ» обосновывало свою позицию тем, что дом признан аварийным и подлежащим сносу. Однако суд согласился с позицией Госжилинспекции.

В решении арбитража отмечено, что выполнение ремонта цоколя, отмостки, кровли, остекление и восстановление фурнитуры не требовали существенных материальных затрат и не выходили за рамки обязательств по выполнению ремонтно-поддерживающих работ.

«Арбитраж напомнил: период отселения жителей МКД определен до 31 декабря 2025 года. И в течение этих шести лет жителям должны быть обеспечены благоприятные условия жизни», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В итоге в удовлетворении требований «Главному управлению жилищным фондом» было отказано.