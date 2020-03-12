РИАМО - 12 мар. С вечера четверга до 13 марта в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

«Согласно прогнозу погоды <…> с 21:00 12 марта с сохранением до конца суток 13 марта в Московской области ожидается юго-западный и западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Пешеходам нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также избегать нахождение рядом с опасными сооружениями – трубопроводами, ЛЭП, эстакадами.

Автолюбителям стоит парковать транспорт вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.