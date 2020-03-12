РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Полицейские в Красногорске задержали местного жителя по подозрению в краже велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что из кладового помещения подъезда дома на бульваре Космонавтов неизвестные похитили три велосипеда. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 20-летний местный житель. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.