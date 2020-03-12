РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Подтопление после дождя ликвидировали на Шоссейной улице в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Купавна написала на портал жалобу о подтоплении территории после дождя у дома №5 по Шоссейной улице. Она отметила, что из-за воды невозможно подойти к аптеке. Проблема вновь появляется каждый раз после дождя.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния территории по указанному адресу, сообщаем, что 11 марта 2020 года проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», - сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.