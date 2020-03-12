РИАМО - 12 мар. Городские службы столицы переведены на особый режим работы в связи с предстоящим усилением порывов ветра до 24 метров в секунду, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, в пятницу, 13 марта, в столице ожидается ветер порывами до 19-24 метров в секунду.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», – сказал Бирюков.

Он отметил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В режим повышенной готовности переведены резервные мощности. Во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Кроме того, департаменту образования дана рекомендация о недопущении прогулок детей школьного и дошкольного возраста во время непогоды.

Бирюков попросил жителей и гостей столицы быть внимательнее и переждать непогоду в зданиях. При этом не стоит выходить на проулки в парки и не укрываться под деревьями.