РИАМО - 12 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что риск распространения в стране эпидемии коронавируса в настоящее время является минимальным, а жителям стоит с пониманием отнестись к тем мерам, которые принимаются для борьбы с распространением инфекции, сообщает ТАСС.

По его словам, приняты все необходимые меры для профилактики и упреждения заболевания.

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», – сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что россиянам нужно с пониманием отнестись к тем мерам, которые принимаются для снижения угрозы заболевания коронавирусом.

«Я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве», – добавил глава правительства.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор Covid-2019 проник во многие страны мира. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Как провериться на коронавирус>>