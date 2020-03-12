РИАМО - 12 мар. За два года Московский педагогический государственный университет подготовил 5 тысяч вожатых для детских лагерей Подмосковья, в вузе работает федеральный координационный центр по подготовке и сопровождению вожатских кадров, сообщила в четверг проректор по связям с общественностью МПГУ Татьяна Владимирова.

«В течение двух лет мы занимаемся подготовкой вожатых для детского отдыха, для работы в детских оздоровительных лагерях Подмосковья. За два года подготовлено больше 5 тысяч вожатых для подмосковных лагерей. В прошлом году наш университет подготовил 2,5 тысячи вожатых, и половина из них отработала в лагерях Подмосковья», - сказала Владимирова перед открытием Межрегионального форума «Московская область - территория развития детского отдыха» в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

По словам Владимировой, в настоящее время не все студенты готовы к непростым условиям по организации летнего отдыха для детей. В частности, к работе с теми, кто находится в тяжелой жизненной ситуации.

«У нас создан федеральный координационный центр по подготовке и сопровождению вожатских кадров, сотрудниками которого являются методисты, аналитики, организаторы, психологи. И мы все лето работаем с нашими студентами, консультируем их, снимаем тревожные ситуации», - добавила Владимирова.

На форуме «Московская область - территория развития детского отдыха», который проходит в Одинцовском округе, обсудят подготовку региона к летнему сезону лагерей и вопросы, связанные с изменением нормативной базы в этом направлении.