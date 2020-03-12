РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Рабочие устранили вандальные надписи на одной из детских площадок по улице Свердлова в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Он отметил, что на площадке у дома №44А по улице Свердлова неизвестные изрисовали игровые элементы.

«Рассмотрев обращение по вопросу надписей на игровых элементах детской площадки по улице Свердлова сообщаем, что в четверг был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению надписей проведены», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.