РИАМО - 12 мар. Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект, который предоставляет право бесплатного проезда в общественном транспорте Подмосковья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, временно проживающим в регионе, передает корреспондент РИАМО.

На сегодняшний день на бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях региона имеют право только подмосковные инвалиды и участники войны.

«Проект закона предлагает установить дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в виде бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) вне зависимости от их проживания на территории Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя законопроект.

Он отметил, что для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение – воспользоваться льготой смогут ветераны, которые зарегистрированы по месту пребывания в Подмосковье. Всего в близлежащих к Московской области субъектах РФ, включая Москву, проживает чуть более 20 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Дополнительных расходов из бюджета региона принятие законопроекта не потребует.

Законопроект поддержали в первом чтении большинство депутатов.