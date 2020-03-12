РИАМО - 12 мар. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним снюсов и других современных бестабачных никотиносодержащих изделий, передает корреспондент РИАМО.

Законом устанавливается ограничение на розничную продажу изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Это касается как имеющихся на рынке продуктов (леденцы, мармелад, жевательные смеси), так и способных появиться в ближайшем будущем.

Если у продавца возникнет сомнение, что покупатель достиг совершеннолетия, то он вправе потребовать у последнего документ, удостоверяющий личность. За продажу изделий несовершеннолетним будут предусмотрены штрафы.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной. Через некоторое время никотин из снюса всасывается в кровь.

Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта. В частности, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком ротовой полости и глотки.