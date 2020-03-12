РИАМО - 12 мар. В результате столкновения двух автомобилей на улице Соловьиная роща в районе Куркино пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«На улице Соловьиная роща в районе дома 2 произошло ДТП – столкновение двух транспортных средств, пострадал один человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.