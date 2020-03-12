Карантин после заграничной поездки с ребенком: когда справедливы требования об изоляции

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Режим повышенной готовности в столице был введен указом мэра Москвы еще 5 марта. А на следующий день был опубликован приказ департамента образования и науки города Москвы № 89 «О введении режима повышенной готовности», положения о самоизоляции из которого начали действовать 10 марта.

Однако ни указ мэра, ни приказ департамента не обязывает граждан уведомлять учебное учреждение перед поездкой в связи с режимом повышенной готовности. Это подтвердили и на горячей линии города Москвы.

Однако сообщить о поездке может быть необходимо не в связи с коронавирусом. Как пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно устанавливает перечень причин, когда ребенок может отсутствовать в школе в неканикулярное время, а также перечень документов, подтверждающих эти условия. Обязанность родителя и обучающихся соблюдать требования школы закреплена в статьях 43 и 44.

Таким образом, если родители запланировали отпуск и заграничную поездку с ребенком на период, когда нет каникул, необходимо написать заявление на имя руководителя детского сада или школы. Обычно формы таких заявлений утверждаются самими образовательными организациями.

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