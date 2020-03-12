Карантин после заграничной поездки с ребенком: когда справедливы требования об изоляции

Куда ехать не стоит
Ни взрослым, ни детям Ростуризмом и Роспотребнадзором не рекомендовано отправляться в страны, в которых существует повышенная угроза по распространению коронавируса: на текущий момент к ним относятся Италия, Южная Корея, Иран и КНР. К тому же авиасообщение с этими странами сейчас сокращено.
Уведомление перед поездкой
Режим повышенной готовности в столице был введен указом мэра Москвы еще 5 марта. А на следующий день был опубликован приказ департамента образования и науки города Москвы № 89 «О введении режима повышенной готовности», положения о самоизоляции из которого начали действовать 10 марта.
Однако ни указ мэра, ни приказ департамента не обязывает граждан уведомлять учебное учреждение перед поездкой в связи с режимом повышенной готовности. Это подтвердили и на горячей линии города Москвы.
Однако сообщить о поездке может быть необходимо не в связи с коронавирусом. Как пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно устанавливает перечень причин, когда ребенок может отсутствовать в школе в неканикулярное время, а также перечень документов, подтверждающих эти условия. Обязанность родителя и обучающихся соблюдать требования школы закреплена в статьях 43 и 44.
Таким образом, если родители запланировали отпуск и заграничную поездку с ребенком на период, когда нет каникул, необходимо написать заявление на имя руководителя детского сада или школы. Обычно формы таких заявлений утверждаются самими образовательными организациями.
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Уведомление по приезде
По указу, граждане, посещавшие территории, где зафиксированы случаи коронавируса, обязаны позвонить по телефону горячей линии г. Москвы +7 (495) 870-45-09 и на горячую линию Департамента здравоохранения по номеру +7 (495) 366-66-80 и сообщить о том, сколько они пробыли за границей, где именно и когда вернулись, указать свои контактные данные.
В списке стран по состоянию на 12 марта более ста пунктов, информация постоянно обновляется. На горячей линии г. Москвы посоветовали уточнять по их телефону, входит ли та страна, в которую вы ездили с ребенком, в этот список. Отметим, что карантин после посещения большинства стран не нужен, только уведомление.
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Обязательный карантин
Роспотребнадзором установлен список государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, после посещения которых необходимо соблюдать режим изоляции. На горячей линии назвали всего 7 таких стран: это Иран, Южная Корея, Китай, Италия, Франция, Германия и Испания. По словам юриста, ранее туда входили 11 стран, но по состоянию на 12 марта часть была исключена.
Если страна, откуда вы вернулись, входит в список, то и родители, и дети должны в течение 14 дней находиться в самоизоляции вне зависимости от того, есть ли симптомы. При этом школы обязаны предоставить ребенку возможность обучаться на дому. Позвонив по вышеуказанным телефонам горячих линий, надо зарегистрировать начало карантина.
Схожая информация размещена и на сайтах московских школ (например, школ № 345, № 1234 и других). В обращениях администрации родителей просят сообщать о возвращении из заграничных поездок также и классным руководителям.
Больничный и справки
На горячей линии РИАМО пояснили, что если страна входит в «карантинный» список, то прибывших оттуда детей по окончании срока самоизоляции осматривают врачи и выдают соответствующие справки о том, что ребенок здоров и снова может ходить в школу или детский сад. При этом родителям оформляется больничный лист по уходу за ребенком (даже если симптомов не было). Все документы привозят на дом курьером.
Оксана Красовская предупреждает, что справку по возвращении из-за границы в детском саду, скорее всего, запросят, даже если страна не входит в список из семи наиболее опасных. Дело в том, что в п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» говорится, что «после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными». Школы же могут устанавливать подобные требования своими локальными актами: если они есть, то справка понадобится и школьнику.
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Неправомерный карантин
В том случае, если вы вернулись не из страны, вошедшей в список наиболее опасных по коронавирусу, а, например, с Кубы, из Таиланда или Шри-Ланки, соблюдать самоизоляцию необходимости нет, ребенок может посещать учебное учреждение. Однако на вопрос о том, что же делать, если в школе все равно требуют сидеть дома, на горячей линии ответить не смогли, заявив, что этот вопрос не в их компетенции. Больничный взрослому в такой ситуации, скорее всего, положен не будет, предположила сотрудница горячей линии.
По мнению юриста, требование о самоизоляции для школьников в таком случае будет неправомерным, при защите своих прав надо ссылаться на вышеприведенные указы и законы, а также на данные Роспотребнадзора. Эксперт добавила, что карантин в школе или детском саду может быть установлен и по другим основаниям, например, в связи со вспышкой ОРВИ и гриппа. Тогда родители не должны отправлять детей в учебное учреждение.
Ситуация в Московской области
В Подмосковье 28 февраля был выпущен приказ министра образования Московской области № ПР-290 «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных организациях Московской области». В нем говорится об обязательном контроле состояния здоровья учащихся с помощью измерения температуры, об обеспечении зданий образовательных учреждений облучателями для обеззараживания воздуха, об исключении перемещения детей между классами и этажами и о некоторых других подобных мерах. Режима повышенной готовности в области не вводилось.
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