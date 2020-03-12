РИАМО - 12 мар. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с МВД пресекли деятельность нелегальных оружейников в Москве, Московской, Тюменской и Челябинской областях, изъято 236 единиц огнестрельного оружия и порядка 1,5 тысяч патронов, сообщается на официальном сайте ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также шесть гранат», – сообщается на сайте.

Кроме того, оперативники изъяли свыше восьми килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.

Также найдены два приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.